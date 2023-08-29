Рамзан Кадыров всячески пытается доказать свою лояльность к Путину. И, похоже, это работает. Об этом 24 Каналу рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев, заметив, что пока есть Путин – до этого будет Кадыров.

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Есть ли угроза для Кадырова в ближайшее время

Комментируя смерть Евгения Пригожина, Кадыров говорил о нем с ощутимым (хотя, возможно, и притворным) уважением. Он говорил о Пригожине, как о важном человеке государственного масштаба, много делавшего для России.

Впрочем, это не делает из Кадырова поклонника Пригожина. А тем более – противника Владимира Путина.

Кадыров будет лояльным к Путину до конца. Потому что у них такие договоренности, отец Кадырова, передавая ему власть перед убийством, имел лишь одно условие – оставаться лояльным (к Путину – 24 Кана), что и делает Рамзан Кадыров,

– заметил Ахмед Закаев.

При этом Кадыров уже рассчитывает на то, что дальше Путин будет передавать власть его сыновьям.

"Кадыров будет существовать столько, сколько коллективный Путин будет сидеть в Кремле. До этого момента не думаю, что позволит кому-то обвинить себя в нелояльности к системе или Путину", – отметил Закаев.

В то же время, для лидера Чечни может появиться угроза в том случае, когда уже коллективного Путина не станет, а система начнет разваливаться, при этом обвиняя кого-то в поражении в Украине.

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