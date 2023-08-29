Рамзан Кадиров усіляко намагається довести свою лояльність до Путіна. І схоже, це працює. Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, зауваживши, що поки є Путін – доти буде Кадиров.

Вас може зацікавити 50 друзів Путіна і прокляття Пригожина: хто зі списку Гааги доживе до трибуналу

Чи є загроза для Кадирова найближчим часом

Коментуючи смерть Євгенія Пригожина, Кадиров говорив про нього з відчутною (хоч, можливо, і вдаваною) повагою. Він говорив про Пригожина, як про важливу людину державного масштабу, яка багато робила для Росії.

Втім це не робить з Кадирова прихильника Пригожина. А тим паче – противника Владіміра Путіна.

Кадиров буде лояльним до Путіна до кінця. Тому що в них такі домовленості, батько Кадирова, передаючи йому владу перед вбивством мав лише одну умову – залишатися лояльним (до Путіна – 24 Кана), що і робить Рамзан Кадиров,

– зауважив Ахмед Закаєв.

При цьому Кадиров вже розраховує на те, що далі Путін передаватиме владу його синам.

"Кадиров існуватиме стільки, скільки колективний Путін сидітиме в Кремлі. До цього моменту не думаю, що дозволить комусь звинуватити себе в нелояльності до системи чи Путіна", – зазначив Закаєв.

Водночас для лідера Чечні може з'явитися загроза в тому випадку, коли вже колективного Путіна не стане, а система почне розвалюватись, при цьому звинувачуючи когось у поразці в Україні.

Розмова з Ахмедом Закаєвим: дивіться повне відео

Роль Кадирова та "Ахмату" у війні: що відомо