Рамзан Кадиров усіляко намагається довести свою лояльність до Путіна. І схоже, це працює. Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, зауваживши, що поки є Путін – доти буде Кадиров.
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Чи є загроза для Кадирова найближчим часом
Коментуючи смерть Євгенія Пригожина, Кадиров говорив про нього з відчутною (хоч, можливо, і вдаваною) повагою. Він говорив про Пригожина, як про важливу людину державного масштабу, яка багато робила для Росії.
Втім це не робить з Кадирова прихильника Пригожина. А тим паче – противника Владіміра Путіна.
Кадиров буде лояльним до Путіна до кінця. Тому що в них такі домовленості, батько Кадирова, передаючи йому владу перед вбивством мав лише одну умову – залишатися лояльним (до Путіна – 24 Кана), що і робить Рамзан Кадиров,
– зауважив Ахмед Закаєв.
При цьому Кадиров вже розраховує на те, що далі Путін передаватиме владу його синам.
"Кадиров існуватиме стільки, скільки колективний Путін сидітиме в Кремлі. До цього моменту не думаю, що дозволить комусь звинуватити себе в нелояльності до системи чи Путіна", – зазначив Закаєв.
Водночас для лідера Чечні може з'явитися загроза в тому випадку, коли вже колективного Путіна не стане, а система почне розвалюватись, при цьому звинувачуючи когось у поразці в Україні.
Розмова з Ахмедом Закаєвим: дивіться повне відео
Роль Кадирова та "Ахмату" у війні: що відомо
- Впродовж великої війни Рамзан Кадиров всіляко намагається показати своїх бойовиків "героїчними" та "могутніми". Але, звісно, це лише гра на камеру.
- Очевидно, робить це Кадиров не просто так. Йому важливо, аби це помітив і відзначив Владімір Путін. Кадиров за будь-яку ціну хоче отримати схвалення диктатора, а тому нахвалює своїх бійців за будь-якої кращої можливості. Нібито кадирівці не лише знімають тік токи, але й добре воюють.
- У британській розвідці переконані, що хоч бойовики Кадирова не є великим компонентом російської армії, але попри це вони відіграють важливу роль. А показова героїзація кадирівців спрямована лише на те, аби закріпити репутацію Кадирова як лояльного до Путіна.