Москва має методичку, яку намагається розповсюдити російська пропаганда. У цьому випадку це створення позитивного іміджу терориста.

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Боти трохи "поплили"

Схоже російський штучний інтелект не зміє дочитувати до кінця. Московські боти вирішили, що якщо тема допису починається на "кади", то можна починати працювати. Під постом про природу походження кадика вони почали активно нахвалювати Рамзана Кадирова.

Російські боти злагоджено почали удавати, що вони справжні люди. Писали, що Кадиров справжній патріот і що взагалі він є прикладом для наслідування. Інші "люди" ж підтримували їх – респектували, стверджували, що ті все правильно говорять. Однак була одна проблема – звісно ж у пості навіть не згадували Кадирова.

Така поломка в роботі пропагандистської машини не залишилася без уваги. Навіть росіяни висміяли бездарність штучного інтелекту. Одна з росіянок навіть припустила, що Москва має дефіцит програмістів.

Ви щойно подивилися показовий виступ кремлівської ботоферми,

– написав один з користувачів.

Російські боти бездарно намагалися переконати всіх людей, що прийшли почитати про кадик, що Рамзан Кадиров є ледь не героєм цілого світу.

Що писали російські боти – дивіться у галереї

Росіяни працюють неякісно