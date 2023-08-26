Росія запустила чергову кампанію з дискредитації громадян України. Цього разу кремлівські інформаційні ресурси розганяли фейк про нібито бійку за участю поляків та українців у Польщі.

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Що цьому передувало

Польське видання WolnośćTV запустило фейк про нібито напад 12 українців на 8 поляків у Варшаві в ніч з 24 на 25 серпня. Газета опублікувала змонтоване відео, на якому спочатку молоді люди, в одного з яких український прапор в руці, спілкуються, палять та кажуть "Слава Україні" на камеру. Далі після склеювання йде інше відео, зафільмоване з іншого ракурсу. На ньому показана бійка між цими людьми.

Газета стверджувала, що буцімто українці побили ногами поляків за те, що ті відмовилися крикнути "Слава Україні". Також видання заявило, що 8 поляків отримали травми, а студента психологічного факультету навіть ушпиталили.

Сутичка молодих людей у Польщі: відео з соцмереж



Що зробила Росія

Чисельні прокремлівські ЗМІ підхопили цей фейк та почали його розганяти. Російські медіа стали ще більше перебільшувати брехню.

Наприклад, одні медіа стверджували, що поляків буцімто побили наші біженці. А інші ресурси навіть ставили фейкові цитати, де "українці" нібито вихвалялися, що їм "все можна".

Що сказали правоохоронці

Поліція Варшави згодом спростувала цей вкид. Співробітники поліції заявили, що ідентифікували всіх осіб та не виявили серед нападників жодного українця. Натомість там були громадяни Грузії. Загалом було ідентифіковано 13 людей.

Поліція також спростувала вкид про госпіталізацію одного з поляків. На місце бійки просто приїжджала машина швидкої допомоги. Копи запевнили, що ніхто за медичною допомогою не звертався і про злочин не заявляв. Правоохоронці почали розслідування.

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