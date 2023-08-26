Россия запустила очередную кампанию по дискредитации граждан Украины. На этот раз кремлевские информационные ресурсы разгоняли фейк о якобы потасовке с участием поляков и украинцев в Польше.

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Что этому предшествовало

Польское издание WolnośćTV запустило фейк о якобы нападении 12 украинцев на 8 поляков в Варшаве в ночь с 24 на 25 августа. Газета опубликовала смонтированное видео, на котором сначала молодые люди, у одного из которых украинский флаг в руке, общаются, курят и говорят "Слава Украине" на камеру. Далее после склеивания следует другое видео, снятое с другого ракурса. На нем показана потасовка между этими людьми.

Газета утверждала, что якобы украинцы избили ногами поляков за то, что они отказались крикнуть "Слава Украине". Также издание заявило, что 8 поляков получили травмы, а студента психологического факультета даже госпитализировали.

Схватка молодых людей в Польше: видео из соцсетей



Что сделала Россия

Многие прокремлевские СМИ подхватили этот фейк и начали его разгонять. Российские медиа стали еще больше преувеличивать ложь.

Например, одни медиа утверждали, что поляков якобы избили наши беженцы. А другие ресурсы даже ставили фейковые цитаты, где "украинцы" якобы хвастались, что им "все можно".

Что сказали правоохранители

Полиция Варшавы впоследствии опровергла этот вброс. Сотрудники полиции заявили, что идентифицировали всех лиц и не обнаружили среди нападавших ни одного украинца. Там были граждане Грузии. Всего было идентифицировано 13 человек.

Полиция также опровергла вброс о госпитализации одного из поляков. На место потасовки просто приезжала машина скорой помощи. Копы заверили, что никто за медицинской помощью не обращался и о преступлении не заявлял. Правоохранители начали расследование.

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