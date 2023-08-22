В частности, спикер ОВА Елена Шаповал заявила, что населенный пункт находится под контролем ВСУ. Кроме того, она отметила, что все органы местных властей остаются на местах и продолжают работать.

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Синьковка – под контролем ВСУ

Согласно информации Харьковской ОВА, большинство населения Синьковки эвакуировали. Сейчас в селе проживает шесть человек, которые не хотят покидать свои дома. Олег Синегубов в эфире телемарафона подчеркнул, что в настоящее время в населенном пункте нет ни электроэнергии, ни водоснабжения, поскольку Синьковка находится под постоянными обстрелами. В ОВА объяснили, что село расположено перед Купянском, поэтому россияне особенно цинично уничтожают населенные пункты.

На самом деле Синковка – под контролем ВСУ. Просим не верить российской пропаганде, потому что и глава городской военной администрации, и районной – все на местах. Все каждый день работают и обеспечивают население всем необходимым,

– заявила спикер Харьковской ОВА.

Российские военкоры также сообщили, что якобы "взорвана переправа" через реку Оскол, однако в ОВА не стали комментировать очередные российские фейки.

ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта возле Купянска.

Синегубов подчеркнул, что никаких отступлений от Купянска нет, наши воины на своих позициях и постоянно наносят максимальное поражение оккупантам. Он акцентировал, что ВСУ не потеряли ни одного населенного пункта в Харьковской области. Все попытки россиян штурмовать позиции наших защитников получают жесткий отпор, оккупанты терпят ощутимые потери и возвращаются на свои предыдущие позиции. К примеру, он сообщил, что в воскресенье, 20 августа, были активны штурмовые действия.

"После того, как враг потерпел значительные поражения, он немного отошел на восстановление, проводит ротацию для того, чтобы возобновить наступательные действия. Это происходит волнами. Сначала день или целые сутки – активные штурмовые действия, после того – немного тише. Однако круглосуточно враг испытывает наши позиции с артиллерии, минометов, авиации и т.д. Там действительно ведутся очень активные боевые действия, однако никаких отступлений ВСУ нет", – сообщил Синегубов.

Не преуспевая на фронте, россияне цинично обстреливают гражданских. Поэтому председатель Харьковской ОВА подчеркнул, что людей призывают эвакуироваться, при необходимости – им предоставляют временное жилье в городе. По последним данным, из Купянского направления вывезли 601 человека, из которых 153 ребенка.

"Наши волонтеры, международные гуманитарные организации предоставляют все необходимое, включая продукты питания, бытовую химию, постельное белье и т.д. Наши юристы работают, чтобы помочь людям получить статус ВПЛ, поэтому работа по этому направлению продолжается", – рассказал Синегубов.

Враг постоянно обстреливает Харьковщину