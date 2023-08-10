Руководитель Купянского РВА Андрей Канашевич 9 августа подписал соответствующее распоряжение. Всего обязательная эвакуация в Купянском районе касается 37 населённых пунктов.

Смотрите также Бросает в бой все больше сил и техники: почему враг давит на Лимано-Купянском направлении

Где объявлена обязательная эвакуация на Харьковщине

Согласно распоряжению, которое подписал Андрей Канашевич, эвакуацию будут проводить из таких общин Купянского района:

Двуречанская поселковая территориальная громада,

Кондрашевская сельская территориальная громада,

Купянская городская территориальная громада,

Куриловская сельская территориальная громада.

Важно. Полный перечень населенных пунктов Купянского района, где объявлена обязательная эвакуация, доступен по этой ссылке.



Распоряжение Купянского РВА, где в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация / Фото Суспильне

Эвакуация обязательна, но не принудительна

Руководитель Купянской ГВА Андрей Беседин рассказал, что эвакуация населения Купянской громады обязательна, но не принудительна, пишет Суспильне. Следовательно, люди могут отказаться от эвакуации.

"Если это будет уже принудительная эвакуация, то тогда там уже механизма отказа нет. Если люди будут отказываться, они должны официально написать письмо-отказ, это не просто на словах, это работа с каждым. И вчера эта работа уже началась. Сейчас будем стараться как можно больше людей вывезти, уговорить тех, кто живет ближе к линии фронта, там очень опасно", – сказал Андрей Беседин.

Он сообщил, что по состоянию на 10 августа в Купянской громаде живут около 12 тысяч человек, среди них – почти 600 детей. До вторжения России в громаде жили 57 тысяч человек.

Детей могут эвакуировать принудительно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов накануне сообщил, что из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близ зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Синегубов отметил, что вопрос эвакуации стал актуальным, поскольку Россия заметно усилила обстрелы приближенных к линии фронта населенных пунктов и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары.

Куда обращаться, если вы хотите эвакуироваться

Олег Синегубов сообщил, что процесс эвакуации продолжается постоянно. Все желающие покинуть обстреливаемые территории могут выехать в более безопасные районы, обратившись за помощью к местным властям и волонтерам.

Желающие выехать могут обращаться по номерам: +38(050) 789 01 24 и +38(063) 789 64 74.

В Купянской городской военной администрации отметили, что также сообщить о желании эвакуироваться можно несколькими способами:

единый колл-центр (с 9:00 до 22:00)

+380507890124

+380637896474

ОО "Я Спасен"

+380634406920

горячая линия "Красный Крест" (понедельник – пятница, с 10:00 до 17:00)

0800332402

+380732402402

+380673832402

горячая линия Купянской ГВА для жителей громады (ежедневно с 9:00 до 16:00)

+380989412300

Какова ситуация в Харьковской области

В Генштабе ВСУ утром 10 августа сообщили, что на Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области.

В то же время враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг перебрасывает силы с Авдеевского направления на Бахмутское и Купянское.

По ее словам, самый горячий участок фронта сейчас Купянско-Лиманское направление, где враг пытается прорвать оборону наших военных и продолжается ожесточенная борьба.