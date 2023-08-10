Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.

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Враг сунет на Купянском и Лиманском направлениях

Украинские бойцы имели частичный успех в направлении Урожайного и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Андрей Ковалев отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки.

Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы,

– сказал он.

Также Ковалев рассказал, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Продолжаются тяжелые бои", – резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

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