За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты наступали на нескольких направлениях, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское.
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На каких направлениях Силы обороны сдерживают врага
Карта боев на Купянском направлении
Карта боев под Бахмутом
Карта боевых действий в районе Авдеевки
Карта боевых действий в районе Марьинки
Карта боев в районе Старомайорского
Карта боев на Запорожском направлении