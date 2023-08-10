За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Оккупанты наступали на нескольких направлениях, среди которых Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Шахтерское и Запорожское.

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На каких направлениях Силы обороны сдерживают врага

Карта боев на Купянском направлении

Карта боев под Бахмутом

Карта боевых действий в районе Авдеевки

Карта боевых действий в районе Марьинки

Карта боев в районе Старомайорского

Карта боев на Запорожском направлении