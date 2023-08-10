Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Окупанти наступали на кількох напрямках, серед яких Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський і Запорізький.

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На яких напрямках Сили оборони стримують ворога

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Карта боїв під Бахмутом

Карта бойових дій у районі Авдіївки

Карта бойових дій у районі Мар'їнки

Карта боїв у районі Старомайорського

Карта боїв на Запорізькому напрямку