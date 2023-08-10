Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише 24 Канал.

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Ворог суне на Куп'янському та Лиманському напрямках

Українські бійці мали частковий успіх у напрямку Урожайного й південніше та південнно-східніше Старомайорського. Там наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах.

Андрій Ковальов зазначив, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Водночас противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви,

– сказав він.

Також Ковальов розповів, що Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Тривають важкі бої", – резюмував речник Генштабу ЗСУ.

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