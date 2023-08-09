Росіяни не шкодують сил, адже прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на Сході України
Схід – епіцентр зусиль ворога. Це головний напрямок наступу Росії, в той час як Україна наступає переважно на Півдні.
Окупанти прагнуть дійти до кордонів Донецької і Луганської областей, тож активізувалися і кидають у бій усіх, хто тільки є. Вони вдалися до так званих м'ясних штурмів, українські воїни відбивають атаку за атакою. Ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку на Бахмутський і Куп'янський.
Найгарячішим Ганна Маляр назвала Куп'янсько-Лиманський напрямок, там ворог намагається прорвати оборону і триває запекла боротьба.
На Бахмутському напрямку окупанти відчувають паніку через просування українських військ, тож стягують туди авіацію. Більшає і обстрілів: якщо раніше було 8 тисяч обстрілів на тиждень, тепер їх уже 9 тисяч.
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Останні новини зі Сходу
- Повідомлялося, що "Шторм-Z" "пре на кулемети не пригинаючись", як смертники. Ця ситуація нагадує Бахмут. Мета росіян – відтягнути сили українських захисників з Півдня на Схід.
- Військові експерти кажуть, що росіяни тиснуть, бо не мають іншого вибору, хоч і зазнають великих втрат. Вони сподіваються прорвати нашу оборону на Лимансько-Куп'янському напрямку, який є найактивнішою ділянкою фронту.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав наших бійців на Куп'янському напрямку. Там росіяни створили угруповання з восьми штурмових груп – цілий "кулак" для прориву. Сирський заявив, що наша оборона міцна.
- Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що окупанти шукають слабкі місця в нашій обороні, але ситуація контрольована, адже ЗСУ знають плани ворога.