Росіяни бояться Су-24, і на це є причини. Саме українські винищувачі стали запорукою успіху в останніх військових операціях. Про це пишуть західні оглядачі, передає 24 Канал.

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Чому Росія боїться Су-24

Успішні удари українських військових переважно здійснюються ракетами великої дальності Storm Shadow і Scalp, встановленими на Су-24. Ці модернізовані бомбардувальники стали кошмаром для путінського керівництва, пишуть західні оглядачі.

Тож останнім часом 90% крилатих і балістичних ракет росіяни запускають по Старокостянтинову в Хмельницькій області – там, імовірно, розміщені українські військові літаки. На це звертає увагу італійський військовий експерт Томас Тейнер.

Утім, експерт зауважує: ця тактика не дуже вдала, адже росіяни зазнають невдач попри свої ракетні удари. Обстріли мостів у Чонгарі та Генічеську демонструють, що ракети Storm Shadow і Scalp можуть бити по критичних інфраструктурних об'єктах росіян на окупованих територіях України, і ніч не стає їм на заваді.

Німецьке видання Bild пише, що українські Повітряні сили кожні 24 години переміщують літаки Су на іншу базу. Також Україна використовує секретні злітно-посадкові смуги, а Володимир Зеленський, підписавши ракету Scalp, ніби потролив росіян, пишуть світові ЗМІ.

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Як справи з російською авіацією