Розвідники Великої Британії проаналізували стан російських військово-повітряних сил. Для росіян висновки невтішні.

Дивіться також Значні втрати ворога: росіяни знову звозять вантажівками тіла своїх військових

Про що повідомили розвідники

Росіяни мають багато ресурсів і користуються ними. Вони задіюють авіацію, щоб підтримувати наземні операції. Наприклад, улітку російські бойові літаки тактичної авіації здійснювали понад 100 вильотів на день.

Але така велика цифра не означає такого ж значного результату. За повідомленням розвідників, ці вильоти не сягали далі території, контрольованої Росією. Повітряні судна не ризикували летіти далі, оскільки боялися української ППО.

До чого ще вдавалася Росія

Щоб компенсувати невдачі, росіяни використовували базові бомби вільного падіння з планерною насадкою. Це мало збільшити дальність польоту, бо такі бомби можна випускати за багато кілометрів від цілей. Але й тут не пощастило: така зброя не є точною.

На початку українського контрнаступу, в червні 2023 року, російська бойова авіація, зокрема ударні вертольоти, були ефективними. Сьогодні ж це не так.

В останні тижні Росія, схоже, не в змозі створити ефективну тактичну авіацію на півдні,

– підсумовують розвідники.

Дивіться також Це ідеологічна поразка Росії, – Повітряні сили про збиття "аналоговнєтних" ракет "Кинджал"

Останні новини про російську бойову авіацію