Разведчики Великобритании проанализировали состояние российских военно-воздушных сил. Для россиян выводы неутешительны.

Смотрите также Значительные потери врага: россияне снова свозят грузовиками тела своих военных

О чем сообщили разведчики

У россиян много ресурсов, и они ими пользуются. Они задействуют авиацию для поддержания наземных операций. К примеру, летом российские боевые самолеты тактической авиации совершали более 100 вылетов в день.

Но столь большая цифра не означает столь же значительного результата. По сообщению разведчиков, эти вылеты не шли дальше территории, контролируемой Россией. Воздушные суда не рисковали лететь дальше, поскольку боялись украинской ПВО.

К чему еще прибегала Россия

Чтобы восполнить неудачи, россияне использовали базовые бомбы свободного падения с планерной насадкой. Это должно было увеличить дальность полета, потому что такие бомбы можно выпускать в нескольких километрах от целей. Но и здесь не повезло: такое оружие не точное.

В начале украинского контрнаступления, в июне 2023 года, российская боевая авиация, в том числе ударные вертолеты, были эффективными. Сегодня это не так.

В последние недели Россия, похоже, не в состоянии создать эффективную тактическую авиацию на юге,

– заключают разведчики.

Смотрите также Это идеологическое поражение России, – Воздушные силы об уничтожении "аналоговнетных" ракет "Кинжал"

Последние новости о российской боевой авиации