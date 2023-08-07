Разведчики Великобритании проанализировали состояние российских военно-воздушных сил. Для россиян выводы неутешительны.
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О чем сообщили разведчики
У россиян много ресурсов, и они ими пользуются. Они задействуют авиацию для поддержания наземных операций. К примеру, летом российские боевые самолеты тактической авиации совершали более 100 вылетов в день.
Но столь большая цифра не означает столь же значительного результата. По сообщению разведчиков, эти вылеты не шли дальше территории, контролируемой Россией. Воздушные суда не рисковали лететь дальше, поскольку боялись украинской ПВО.
К чему еще прибегала Россия
Чтобы восполнить неудачи, россияне использовали базовые бомбы свободного падения с планерной насадкой. Это должно было увеличить дальность полета, потому что такие бомбы можно выпускать в нескольких километрах от целей. Но и здесь не повезло: такое оружие не точное.
В начале украинского контрнаступления, в июне 2023 года, российская боевая авиация, в том числе ударные вертолеты, были эффективными. Сегодня это не так.
В последние недели Россия, похоже, не в состоянии создать эффективную тактическую авиацию на юге,
– заключают разведчики.
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Последние новости о российской боевой авиации
- Стало известно, что россияне забрали из Беларуси свою крупную авиационную группу. Все вертолеты Ми, которые были на аэродроме "Мачулищи", вернулись в Россию. За ними полетели и 9 истребителей Су, базировавшихся в Барановичах. Об этом сообщил "Белорусский Гаюн". Большинство российских самолетов было в Беларуси более 200 дней.
- Эксперты считают, что возвращение российской авиации домой инициировал Лукашенко после провокации на границе с Польшей. Есть мнение, что белорусскими вертолетами, которые пересекли воздушное пространство Польши, залетели в Беловежу и вернулись, руководили российские пилоты. Вероятно, непризнанный президент Беларуси не захотел дальнейшей эскалации и отослал "птичек" обратно в Россию.