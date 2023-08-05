Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его мнению, инициатором вывода российской авиации с территории Беларуси был Александр Лукашенко.

Смотрите также Вслед за вертолетами: из Беларуси вылетели 9 российских истребителей, – "Белорусский Гаюн"

Почему Россия опрокинула свою авиацию

Скорее всего провокацию с пересечением польской границы на сверхнизких высотах выполняли именно российские пилоты. Это создало проблемы для Беларуси, поэтому, по мнению Свитана, передислокация российской авиации произошла в результате личного обращения Лукашенко к Владимиру Путину.

"Сейчас мы наблюдаем последствия провокации. Скорее всего, страны НАТО недвусмысленно объяснили, что ждет Беларусь в случае повторения подобного инцидента", – убежден полковник запаса.

Лукашенко мог испугаться и потребовал от Путина вывести со своей территории все летательные средства.

Усилит ли переброшенная авиация оккупационную группировку

Скорее всего, переброшенная из Беларуси авиация в скором времени усилит российские войска на Востоке Украины. Однако маловероятно, что она существенно повлияет на ход боевых действий.

"Россия не испытывает недостатка бортов на фронте. Но они не могут властвовать в украинском небе, поскольку наша противовоздушная оборона не дает развернуться российской авиации, не зависимо от ее количества", – отметил военный эксперт.

Роман Свитан о перекидывании российской авиации из Беларуси: смотрите видео

Что известно о российском контингенте в Беларуси