Об этом он заявил после встречи с польским премьером Матеушем Моравецким у Сувальского коридора. В ходе переговоров политики обратили особое внимание на ситуацию безопасности на границах.

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Вагнеровцы на границе могут готовить провокации

По словам Науседы, в настоящее время на территории Беларуси находятся около 4 тысяч наемников ЧВК "Вагнера".

Часть бойцов "Вагнера" находится вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области, а это значит, что такое расположение очень удобно для осуществления провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границах,

– подчеркнул президент Литвы.

Учитывая опасность провокаций, на литовской границе уже приняли необходимые меры и усилили охрану литовской границы. Также были подготовлены и обновлены планы прикрытия границы с подкреплением армии. Науседа заявил, что Литва внимательно следит за ситуацией и готова противостоять любым угрозам со стороны ЧВК "Вагнера".

"У нас могут быть разные взгляды на намерения боевиков "Вагнера" в Беларуси, но совершенно понятно одно: и для Путина, и для Лукашенко было бы слишком большим искушением не воспользоваться присутствием боевиков "Вагнера" в их непосредственном соседстве для возможных провокаций против стран НАТО", – сказал Науседа.

Президент Литвы предполагает, что количество вагнеровцев в Беларуси может увеличиться и до 10 тысяч наемников. По словам Науседы, вполне возможно закрытие границы с Беларусью. Однако такое решение должно быть скоординировано вместе с Польшей и Латвией. Кроме того, любые провокации вагнеровцев будут расцениваться как действия России.

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