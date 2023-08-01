В минобороны Беларуси цинично заявили, что их вертолеты не нарушали воздушное пространство Польши. Очевидно, польская сторона столкнулась со знакомыми пропагандистскими сказками в стиле "их там нет". В то же время, всего одно последнее предложение полностью перекрывает ложь провокаторов.

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Как отреагировала Беларусь на заявления Польши

В Беларуси заявления польской стороны назвали выдумкой. И неважно, что их вертолеты видели жители Беловежи.

Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО надуманы и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы,

– заявили в минобороны Беларуси.

Белорусы манипулируют тем, что днем Минобороны Польши не подтверждало сообщение местных жителей о белорусских вертолетах на территории страны.

Еще утром оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру (видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами) уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокаций. ",

– добавили в Беларуси.

При этом иронично, что минобороны Беларуси даже назвало 2 вертолета, которые якобы "не пересекали воздушное пространство", хотя Польша их не называла. Таким образом белорусское ведомство выдало самое себя.

Сообщение, которое не подтверждено данными объективного контроля со стороны Польши, министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабушка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было,

– заявили провокаторы.

Что случилось