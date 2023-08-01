Вечером 1 августа Минобороны Польши заявило, что в этот день 2 белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи.

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Подробности инцидента

Интересно, что первыми о белорусских вертолетах на территории Польши заговорили именно местные жители.

Еще в обед в фейсбуке об этом в фейсбуке написала жительница Беловежи Элиза Ковальчик. Женщина заметила белорусские вертолеты, сфотографировала их и опубликовала в своем профиле в фейсбуке с комментарием: "Что, кроме аистов, летает сегодня над Беловежей?"

Поляки, которые видели вертолеты, утверждают, что они летели очень низко – на высоте 200 – 300 метров, а местами опускались еще ниже. Один из местных жителей испугался, что они влетят в его крышу.

Gazeta Wyborcza тогда сообщила, что вертолеты Беларуси, вероятно, нарушили воздушное пространство в районе села Грудки, пролетели вглубь Польши на 3 километра, развернулись над Беловежей и вернулись обратно в свою страну. Сначала в Министерстве обороны Польши эту информацию отрицали, однако вечером подтвердили нарушение границы.

Да, минобороны Польши сообщило, что белорусы пересекли границу во время своих учений. Вертолеты летели на очень малой высоте, из-за чего радиолокационные системы сначала их не заметили.

Потому в утреннем сообщении Оперативное командование сообщило, что польские радиолокационные системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства Польши,

– пояснили в Минобороны.

НАТО уже проинформировали об инциденте. Также вскоре временного поверенного в делах Беларуси вызовут в МИД Польши для объяснения происшествия.

Белорусские вертолеты в Польше: фото Элиза Ковальчик

В Польше усилят военную готовность на границе

В связи с событием министр обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. В министерстве добавили, что в последнее время Россия и Беларусь усилили свою гибридную деятельность против Польши.

Напомним, что в последнее время Россия и Беларусь активизировали гибридную деятельность против Польши. В связи с возможными дальнейшими провокациями призываем к ответственному распространению и комментированию информации, которая может быть использована российским и белорусским режимами,

– заявили в Минобороны страны.