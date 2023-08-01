Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметился новыми заявлениями о вагнеровцах на границе со странами НАТО. Он говорит, что не отправлял вагнеровцев в Польшу, а наоборот – сдерживает их. Об этом Лукашенко заявил белорусским пропагандистским СМИ, передает 24 канал.

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В чем суть проблемы с ЧВК "Вагнер" на границе

В воскресенье, 29 июля, польские власти заявили, что вагнеровцы перемещаются в сторону Сувалкского коридора – он объединяет Литву и Польшу. В НАТО эта территория считается опасной, ведь он также соединяет Калининградскую область России и Беларусь. Если Россия или Беларусь попытаются захватить Сувалкский коридор, это отрежет страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию – от других стран НАТО.

У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского перешейка возле Гродно в Беларуси,

– заявил 29 июля Матеуш Моравецкий.

По его словам, вагнеровцы могут напасть не напрямую, а совершать гибридные атаки, например, маскироваться под белорусских пограничников, помогать незаконно попадать в Польшу иммигрантам. Возможно, они попытаются попасть в Польшу сами – замаскировавшись под нелегальных иммигрантов. Все это создает нестабильность на границах НАТО и в Польше.

Что заявил Александр Лукашенко

После того, как Лукашенко "порешал" проблему Путина с ЧВК "Вагнер" и Пригожин развернул своих бойцов с похода на Москву, вагнеровцы осели в Беларуси. Самопровозглашенный лидер Беларуси откровенно наслаждается своей ролью "дипломата", который якобы может влиять на один из самых боеспособных и непредсказуемых отрядов российской армии.

Во вторник, 1 августа, Лукашенко опроверг заявление Моравецкого и сказал, что вагнеровцы никуда не двигались. Однако его слова были достаточно противоречивыми.

Никакие отряды ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, сосредоточенным в Бресте и Гродно,

– "объяснил" Лукашенко.

Он утверждал, что не хочет воевать, но обучать армию нужно – чтобы не гибли солдаты. Поэтому под Осиповичами вагнеровцы "совершенно бесплатно помогают нам, передают опыт".

Но непризнанный президент Лукашенко подчеркнул: военные подразделения будут двигаться по территории Беларуси так, как сочтут нужным в целях "обороны".

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Что известно об "экскурсии в Жешув"

Лукашенко 23 июля на встрече с Владимиром Путиным заявил: вагнеровцы, размещенные в Беларуси, начали "напрягать", потому что "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или Жешув".

Теперь же Лукашенко объяснил: это была шутка. Речь о Жешуве якобы зашла потому, что оттуда шла техника и вооружение под Бахмут, на помощь Украине. А поскольку вагнеровцы воевали именно под Бахмутом, то и "не простят" этого полякам.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул: вагнеровцев более 30 тысяч, а Польша должна благодарить, что наемников "пригласили" в Беларусь.

Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас просочились бы туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо,

– угрожает стране НАТО Лукашенко.

Эксперты считают, что Лукашенко шантажирует Путина, мол, плати за помощь. Тем временем стало известно о новой локации вагнеровцев – это военный склад. Институт изучения войны указывает: вагнеровцы тренируют белорусских военных, вытесняя российских инструкторов.