Михал Каминский заявил в эфире телемарафона, что страна усилила количество своих войск на границе. Ведь известно о перемещение вагнеровцев в район Сувальского коридора, пишет 24 Канал.
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Что говорят в Польше об угрозе от вагнеровцев
Мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу, связанную с присутствием ЧВК "Вагнер" вблизи польской границы в Беларуси. Мы уже отреагировали увеличением числа наших военных на восточной и северо-восточной границе. Это в том же Сувальском коридоре. Это такой щекотливый момент в географии НАТО – Сувальский коридор,
– заявил вицемаршалок Каминский.
Также он пояснил, что никто не исключает, что вагнеровцы могут попытаться зайти в Польшу с целью тестирования НАТО, тестировать солидарность Альянса с Польшей, с восточной Европой.
"Скорее всего, это будет вроде бы террористическая операция ЧВК "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной", – пояснил Каминский.
Однако он уверен, что Кремль на это не пойдет, ведь это было бы очевидной войной с НАТО.
"А любые провокации, которые будут совершать вагенровцы – возможны. Но хочу напомнить, у нас в Польше уже находятся американские солдаты и офицеры. Президент Беларуси Лукашенко намекнул на Жешув (город в Польше – 24 Канал), что они вроде бы хотели туда зайти. Пусть заходят, они там встретят не только польскую, но и американскую оборону. Один вопрос, кто будет платить за их гробы, в которых мы будем отправлять их обратно в Россию?", – отметил Михал Каминский.
В ISW сказали, представляют ли вагнеровцы угрозу
Аналитики американского Института изучения войны заметили со ссылкой на Минобороны Британии, что с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, разместились в военном лагере в селе Цель в центральной Беларуси.
В то же время вагнеровцы привезли с собой сотни единиц транспорта, однако это в основном грузовики и микроавтобусы с несколькими боевыми бронированными машинами. В то же время Минобороны Великобритании предположили, что, вероятно, российское минобороны заставило вагнеровцев вернуть свою тяжелую технику, которая использовалась в Украине, что согласовывается с заявлением минобороны России от 12 июля о том, что ЧВК "Вагнера" почти полностью передал свое оружие и военную технику.
"Способность "Вагнера" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами будущей боеспособности", – говорили в Минобороны Британии.
То есть аналитики ISW убеждены, что вагнеровцы в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, если на это пошло, пока они не будут перевооружены механизированной техникой.
Даже тогда они не представляют серьезной угрозы для НАТО.