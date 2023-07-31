Михал Каминский заявил в эфире телемарафона, что страна усилила количество своих войск на границе. Ведь известно о перемещение вагнеровцев в район Сувальского коридора, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Польше об угрозе от вагнеровцев

Мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу, связанную с присутствием ЧВК "Вагнер" вблизи польской границы в Беларуси. Мы уже отреагировали увеличением числа наших военных на восточной и северо-восточной границе. Это в том же Сувальском коридоре. Это такой щекотливый момент в географии НАТО – Сувальский коридор,

– заявил вицемаршалок Каминский.

Также он пояснил, что никто не исключает, что вагнеровцы могут попытаться зайти в Польшу с целью тестирования НАТО, тестировать солидарность Альянса с Польшей, с восточной Европой.

"Скорее всего, это будет вроде бы террористическая операция ЧВК "Вагнер", чем полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной", – пояснил Каминский.

Однако он уверен, что Кремль на это не пойдет, ведь это было бы очевидной войной с НАТО.

"А любые провокации, которые будут совершать вагенровцы – возможны. Но хочу напомнить, у нас в Польше уже находятся американские солдаты и офицеры. Президент Беларуси Лукашенко намекнул на Жешув (город в Польше – 24 Канал), что они вроде бы хотели туда зайти. Пусть заходят, они там встретят не только польскую, но и американскую оборону. Один вопрос, кто будет платить за их гробы, в которых мы будем отправлять их обратно в Россию?", – отметил Михал Каминский.

В ISW сказали, представляют ли вагнеровцы угрозу

Аналитики американского Института изучения войны заметили со ссылкой на Минобороны Британии, что с середины июля 2023 года по меньшей мере несколько тысяч военнослужащих "Вагнера", вероятно, разместились в военном лагере в селе Цель в центральной Беларуси.

В то же время вагнеровцы привезли с собой сотни единиц транспорта, однако это в основном грузовики и микроавтобусы с несколькими боевыми бронированными машинами. В то же время Минобороны Великобритании предположили, что, вероятно, российское минобороны заставило вагнеровцев вернуть свою тяжелую технику, которая использовалась в Украине, что согласовывается с заявлением минобороны России от 12 июля о том, что ЧВК "Вагнера" почти полностью передал свое оружие и военную технику.

"Способность "Вагнера" удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут являться ключевыми факторами будущей боеспособности", – говорили в Минобороны Британии.

То есть аналитики ISW убеждены, что вагнеровцы в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, если на это пошло, пока они не будут перевооружены механизированной техникой.

Даже тогда они не представляют серьезной угрозы для НАТО.

Обратите внимание! 29 июля Польша заявила, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувальского перешейка – это территория, соединяющая территорию Литвы (стран Балтии) с Польшей и другими странами НАТО, а также отделяемая российскую Калининградскую область и Беларусь. Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал такие действия вагнеровцев шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию.