Міхал Камінський заявив у ефірі телемарафону, що країна посилила кількість своїх військ на кордоні. Адже відомо про переміщення вагнерівців у район Сувальського коридору, пише 24 Канал.

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Що кажуть у Польщі про загрозу від вагнерівців

Ми дуже серйозно сприймаємо цю загрозу, пов'язану з присутністю ПВК "Вагнер" поблизу польського кордону у Білорусі. Ми відреагували вже збільшенням кількості наших військових на східному та північно-східному кордоні. Це у тому ж таки Сувальському коридорі. Це такий делікатний момент в географії НАТО – Сувальський коридор,

– заявив віцемаршалок Камінський.

Також він пояснив, що ніхто не виключає, що вагнерівці можуть спробувати зайти в Польщу з метою "тестування НАТО", тестувати солідарність Альянсу з Польщею, зі східною Європою.

"Швидше за все це буде начебто терористична операція ПВК "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як у випадку з Україною", – пояснив Камінський.

Проте він переконаний, що Кремль на це не піде, адже це було б очевидною війною з НАТО.

"А будь-які провокації, які будуть скоювати вагенрівці – можливі. Але хочу нагадати, у нас в Польщі вже перебувають американські солдати та офіцери. Президент Білорусі Лукашенко натякнув про Жешув (місто у Польщі – 24 Канал), що вони начебто хотіли туди зайти. Нехай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, але й американську оборону. Одне питання, хто платитиме за їхні домовини, в яких ми відправлятимемо їх назад в Росію?", – зазначив Міхал Камінський.

В ISW сказали, чи становлять вагнерівці загрозу

Аналітики американського Інституту вивчення війни зауважили з посиланням на Міноборони Британії, що з середини липня 2023 року щонайменше декілька тисяч військовослужбовців "Вагнера", ймовірно, розмістилися у військовому таборі в селі Цель, що в центральній Білорусі.

Водночас вагнерівці привезли з собою сотні одиниць транспорту, проте це здебільшого вантажівки та мікроавтобуси з декількома бойовими броньованими машинами. Натомість у Міноборони Великої Британії припустили, що, ймовірно, російське міноборони змусило вагнерівців повернути свою важку техніку, яка використовувалася в Україні, що узгоджується із заявою міноборони Росії від 12 липня про те, що ПВК "Вагнера" майже повністю передав свою зброю та військову техніку.

"Здатність Вагнера утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами майбутньої боєздатності", – говорили в Міноборони Британії.

Тобто аналітики ISW переконані, що вагнерівці в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, якщо на те пішло, доки вони не будуть переозброєні механізованою технікою.

Навіть тоді вони не становлять серйозної загрози для НАТО.

Зверніть увагу! 29 липня Польща заявила, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка – це територія, що з'єднує територію Литви (країн Балтії) з Польщею та іншими країнами НАТО, а також відокремлює російську Калінінградську область та Білорусь. Польський прем'єр Матеуш Моравецький назвав такі дії вагнерівців кроком до подальшої гібридної атаки на польську територію.