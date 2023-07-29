Відповідну заяву прем'єр Польщі зробив 29 липня на пресконференції у польському місті Гливиці. Також коридор відокремлює територію російської Калінінградської області та Білорусі.
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Що відомо про рух вагнерівців у сторону Польщі
Ми маємо інформацію, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка. Це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на територію Польщі,
– заявив Моравецький.
За його словами, Варшава два роки стикається з постійними атаками на кордоні. Адже тільки у 2023 році було 16 тисяч спроб нелегального перетину кордону мігрантами, яких заманюють диктатори Путін та Лукашенко, щоб "проштовхнути до Польщі".
"Зараз ситуація стає ще більш небезпечною. У нас є інформація, що понад 100 найманців групи Вагнера рушили в бік Сувальського перешийка біля Гродно в Білорусі".
Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький сказав, що "це, безумовно, крок до подальшої гібридної атаки на польську територію". За словами польського високопосадовця далі вагнерівці:
- ймовірно, будуть замасковані під білоруських прикордонників;
- допомагатимуть нелегальним іммігрантам потрапляти на польську територію та дестабілізувати Польщу;
- ймовірно, вони також намагатимуться проникнути на територію Польщі, видаючи себе за нелегальних іммігрантів, що створює додаткові ризики.
Як виглядає Сувальський коридор / Скриншот 24 Каналу
Де розташований Сувальський коридор: дивіться на карті
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Останні новини про вагнерівців в Білорусі
- Кремль перекинув у Білорусь найманців ПВК "Вагнера". Військовий експерт Роман Світан пояснював, що Путіну потрібні провокації на кордоні з Польщею, щоб об'єднати росіян навколо нової загрози. Такими діями російський диктатор хоче розв'язати внутрішньополітичні проблеми.
- Окрім того, експерт припустив, що після заколоту Пригожина Путін планує знищити "Вагнер" руками НАТО.
- Варто зауважити, що портал "Опір", створений Силами спеціальних операцій, повідомив – в білоруське Гродно прибуло орієнтовно 100 найманців ПВК "Вагнер". Більшість з них мають досвід контрабандної діяльності. Зокрема, вони переправляли через кордон нелегальних мігрантів.