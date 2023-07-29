Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. На його думку, поява "Вагнеру" може забрати у режиму Лукашенка монополію на насильство в Білорусі.

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Що думають білоруси про "Вагнер"

Критичність до "Вагнера" в білоруському суспільстві є досить високою. Інакше б білоруській пропаганді не потрібно було переконувати своїх громадян у тому, що присутність російських найманців на їхній території є подарунком долі.

Білоруське суспільство боїться, що Вагнер зможе вчиняти злочини безкарно. Адже раніше монополію на насильство в Білорусі мали тільки лукашенківські силовики. Тепер же на території Білорусі з’явилася структура, яка може відібрати у самопроголошеної влади частину цієї монополії.

Зверніть увагу! До Білорусі вже прибули 11 і 12 колони російських найманців. Повідомляють, що у них вперше їхали бронеавтомобілі "Щука". У 11 колоні спостерігачі сумарно нарахували 29 машин, а в 12 колоні – 50.

"Уявіть собі, що станеться, якщо люди зі зброєю скоять правопорушення. Білоруські силовики звикли діяти жорстко, але в цьому випадку їхня жорстокість може не спрацювати", – припустив Латушко.

Лукашенко вже відправляв своїх силовиків до розташування вагнерівців, щоб домовитись про співіснування без злочинів. Але сумнівно, що військові злочинці будуть кимось контролюватися.

Павло Латушко про "Вагнер" на території Білорусі: дивіться відео

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