Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его мнению, появление "Вагнера" может забрать у режима Лукашенко монополию на насилие в Беларуси.
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Что думают белорусы о "Вагнере"
Критичность к "Вагнеру" в белорусском обществе достаточно высока. Иначе белорусской пропаганде не нужно было бы убеждать своих граждан в том, что присутствие российских наемников на их территории является подарком судьбы.
Белорусское общество боится, что Вагнер сможет совершать преступления безнаказанно. Ранее монополию на насилие в Беларуси имели исключительно лукашенковские силовики. Теперь же на территории Беларуси появилась структура, которая может отобрать у самопровозглашенной власти часть этой монополии.
"Представьте себе, что произойдет, если люди с оружием совершат правонарушение. Белорусские силовики привыкли действовать жестко, но в этом случае их жестокость может не сработать", – предположил Латушко.
Лукашенко уже отправлял своих силовиков в расположение вагнеровцев, чтобы договориться о сосуществовании без преступлений. Но сомнительно, что военные преступники будут кем-то контролироваться.
Павел Латушко о "Вагнере" на территории Беларуси: смотрите видео
Что происходит в Беларуси: последние новости
- Вскоре после прекращения мятежа Пригожина Лукашенко в очередной раз посетил Кремль. Пресс-конференцию на этот счет он использовал для того, чтобы пригрозить странам НАТО будущей "экскурсией" вагнеровцев.
- Как объясняют политические обозреватели, в ситуации, которая сложилась с "Вагнером", у каждой из сторон есть свои интересы. Лукашенко прибавил себе политический вес, в то же время создав дополнительные риски для суверенитета Беларуси, а Путин отправил мятежных наемников подальше от линии фронта, где они постоянно ссорились с регулярной армией.
- В то же время Европейский Союз решил ввести новые санкции против Белоруссии. Они будут касаться 38 восьми человек и 3 белорусских компаний. Также будет введен запрет на продажу режима Лукашенко компьютеров, дронов и авиазапчастей.