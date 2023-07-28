Санкции против Беларуси
В частности, санкции будут включать ограничения экспорта товаров двойного назначения, то есть тех, которые можно использовать для военных нужд. К ним относятся дроны, компьютеры и авиационные запчасти.
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Четыре дипломата ЕС на условиях анонимности рассказали, что санкции будут касаться 38 физических и трех юридических лиц.
Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России
В начале августа будут подписаны документы между Литвой, Эстонией и Латвией по синхронизации с Европейской энергосетью до февраля 2025 года.
Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.
– сообщили в министерстве энергетики Литвы.
Если решение будет принято, местные операторы будут должны объявить о прекращении сотрудничества с БРЭЛЛ и синхронизироваться с Европой до августа 2024 года.