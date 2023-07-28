Санкції проти Білорусі

Зокрема санкції включатимуть обмеження експорту товарів подвійного призначення, тобто тих, які можна використовувати для військових потреб. До них належать дрони, комп'ютери та авіаційні запчастини.

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Чотири дипломати ЄС на умовах анонімності розповіли, що санкції стосуватимуться 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Нагадаємо! Раніше Євросоюз не поспішав вводити санкції проти Білорусі та дехто навіть задумувався про послаблення старих. Проте вже 18 липня стало відомо, що обмеження все ж будуть.

Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми Росії

На початку серпня будуть підписані документи між Литвою, Естонією та Латвією щодо синхронізації з Європейською енергомережею до лютого 2025 року.

Рішення прийнято з урахуванням геополітичної ситуації, що змінилася, з безпекою в регіоні в умовах війни в Україні. Це ще раз підтверджує єдність країн Балтії в досягненні спільних цілей енергетичної безпеки,

– повідомили у міністерстві енергетики Литви.

Якщо рішення буде прийняте, місцеві оператори будуть повинні оголосити про припинення співпраці з БРЕЛЛ та синхронізуватися з Європою до серпня 2024 року.