Відтік капіталу з Росії

За даними російських ЗМІ, за увесь 2022 рік з країни-агресорки пішло 239 мільярдів доларів, що в чотири рази більше ніж у 2021 році. Натомість у першій половині 2023 року цей відтік становив – 27 мільярдів доларів. Таким чином темпи вивезення капіталу досягли 13% ВВП і побили всі можливі рекорди.

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Нагадаємо! Ще у 2008 році через фінансову кризу та у 2014 році через анексію Криму російське ВВП становило 11%.

Ще на початку 2022 року відтік капіталу з Росії збільшився до 64,2 мільярда доларів від аналогійного періоду у 2021 році – 17,5 мільярда доларів. До слова за весь 2021 рік відтік капіталу сумарно становив 72,6 мільярда доларів.

Так сталося, тому що на початку повномасштабного вторгнення більшість інвесторів почали виводити активи з Росії. Тому остання тимчасово обмежила можливість виведення активів за кордон, в тому числі і для іноземних інвесторів.

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