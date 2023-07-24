Отток капитала из России
По данным российских СМИ, за весь 2022 год из страны-агрессора ушло 239 миллиардов долларов, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. В первой половине 2023 года этот отток составлял – 27 миллиардов долларов. Таким образом, темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды.
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Еще в начале 2022 года отток капитала из России увеличился до 64,2 миллиарда долларов от аналогичного периода в 2021 году – 17,5 миллиарда долларов. К слову, за весь 2021 год отток капитала суммарно составлял 72,6 миллиарда долларов.
Так случилось, потому что в начале полномасштабного вторжения большинство инвесторов начали выводить активы из России. Поэтому последняя временно ограничила возможность вывода активов за границу, в том числе и для иностранных инвесторов.
Арестуют ли Центробанк России
- В настоящее время в ЕС заморожено более 200 млрд евро активов Центрального банка России. Многие политики хотят, чтобы эти средства использовали для оплаты ущерба, нанесенного Украине во время войны.
- Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на ежегодной конференции по восстановлению Украины в Лондоне 21 июня объявила: ее комиссия, а это исполнительный орган блока, к лету выступит с предложением использовать замороженные активы России.
- Однако этот план был отложен до конца лета из-за того, что он противоречив для стран-членов. Кроме этого, Европейский центральный банк также предостерегает по этому поводу.