Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал условия для закрытия границ с Беларусью. Эта страна рискует оказаться в полной изоляции.

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Каминьский допустил закрытие границ с Беларусью тремя странами. А именно Польшей, Литвой и Латвией.

Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси,

– отметил глава польского МВД.

По его словам, Польша, Латвия и Литва обязательно приступят к совместным действиям, если на их границах произойдут серьезные инциденты с участием вагнеровцев.

Что этому предшествовало

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко виделся с Владимиром Путиным. В ходе встречи с российским диктатором он позволил себе провокационное заявление.

Лукашенко сказал, что находящиеся в его стране вагнеровцы якобы хотят дойти до Варшавы. Также он пожаловался Путину, что эти наемники его "напрягают".

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