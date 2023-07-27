Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский назвал условия для закрытия границ с Беларусью. Эта страна рискует оказаться в полной изоляции.
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Варшава предостерегла приспешников Кремля
Каминьский допустил закрытие границ с Беларусью тремя странами. А именно Польшей, Литвой и Латвией.
Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, мы приведем к полной изоляции Беларуси,
– отметил глава польского МВД.
По его словам, Польша, Латвия и Литва обязательно приступят к совместным действиям, если на их границах произойдут серьезные инциденты с участием вагнеровцев.
Что этому предшествовало
Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко виделся с Владимиром Путиным. В ходе встречи с российским диктатором он позволил себе провокационное заявление.
Лукашенко сказал, что находящиеся в его стране вагнеровцы якобы хотят дойти до Варшавы. Также он пожаловался Путину, что эти наемники его "напрягают".
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- По состоянию на 25 июля стало известно, что в лагере вагнеровцев в Беларуси уже около 750 единиц техники. Она расположена в селе Цель Осиповичского района. Речь идет о грузовиках, автобусах, легковушках и т.д.
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- Российский политолог Аббас Галлямов ранее объяснял заявление Лукашенко на встрече с Путиным о вагнеровцах и Польше. По его мнению, причина может заключаться в том, что эти два диктатора не любят друг друга, хотя и вынуждены держаться более или менее вместе из-за обстоятельств.