Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Лукашенко и Путин давно не любят друг друга. Но обстоятельства заставляют их держаться более или менее вместе.
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Путин всегда пытался общаться с Лукашенко с позиции старшего брата. А последнему это совсем не нравится.
Лукашенко неоднократно обманывал Путина. А ведь Путин злопамятный. Они долго не общались. Злые были друг на друга. Два диктатора окружены демократическим миром, поэтому вынуждены взаимодействовать. Но сомневаюсь, что у них тёплые отношения. Обратите внимание, с которым удовольствие Лукашенко вытирал ноги об Путина после мятежа от Пригожина,
– заметил Галлямов.
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Нужны вагнеровцы для Лукашенко
Как подчеркнул Галлямов, Лукашенко в известном смысле действительно нужны вагнеровцы. Они могут помочь ему создать в Беларуси собственную аналогичную "компанию". Так Лукашенко будет значительно более защищен от потенциальной революции, которая может произойти после поражения России в войне.
Впрочем, Лукашенко не хочет это финансировать. Поэтому он пытается перекинуть все на Путина. Именно поэтому белорусский диктатор говорит, что вагнеровцы его "напрягают". Да и вообще пытается продемонстрировать, что для него эти террористы – головная боль.
Думаю, что этот разговор о вагнеровцах на встрече. Здесь два мотива. Это попытка перебросить на Путина проблему, а также сделать ему приятное. Что-то вроде "ты вот боялся их, а теперь и поляки их будут бояться",
– рассказал Галлямов.
Мятеж Пригожина: коротко
- Диктаторы Путин и Лукашенко встретились в России 23 июля. Это была первая их встреча после попытки мятежа, которую организовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин.
- В конце концов, попытку переворота удалось погасить с помощью Лукашенко. Вагнеровцы развернулись и должны были уехать в Беларусь или подписать контракт с минобороны России.
- На встрече Лукашенко начал говорить разный бред. Он утверждал, что вагнеровцы его "напрягают", ведь хотят "пойти на экскурсию в Варшаву или Жешув".