Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, Лукашенко та Путін ще віддавна не сильно люблять один одного. Але обставини змушують їх триматися більш-менш разом.

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Путін завжди намагався спілкуватися з Лукашенком з позиції старшого брата. А останньому це зовсім не подобається.

Лукашенко неодноразово обманював Путіна. А Путін ж злопам'ятний. Вони довго не спілкувалися. Злі були один на одного. Два диктатори оточені демократичним світом, тому змушені взаємодіяти. Але сумніваюся, що в них теплі відносини. Зверніть увагу, з яким задоволення Лукашенко витирав ноги об Путіна після заколоту від Пригожина,

– зауважив Галлямов.

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Чи потрібні вагнерівці для Лукашенка

Як наголосив Галлямов, Лукашенку в певному сенсі дійсно потрібні вагнерівці. Вони можуть допомогти йому створити в Білорусі власну аналогічну "компанію". Так Лукашенко буде значно захищенішим від потенційної революції, яка може статися після поразки Росії у війні.

Утім, Лукашенко не хоче це все фінансувати. Тому він намагається перекинути все на Путіна. Саме через це білоруський диктатор говорить, що вагнерівці його "напрягають". Та й загалом пробує продемонструвати, що для нього ці терористи – головний біль.

Думаю, що оця розмова про вагнерівців на зустрічі. Тут два мотиви. Це – спроба перекинути на Путіна проблему, а також зробити йому приємне. Щось на кшталт "ти от боявся їх, а тепер і поляки їх будуть боятися",

– розповів Галлямов.

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