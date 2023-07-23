У неділю, 23 липня, Лукашенко вирішив згадати березень 2022 року та знову показати Путіну на карті, "звідки на Білорусь готувався напад". Точніше, "звідки на Варшаву зараз готується напад". Так-так, за версією самопроголошеного білоруського диктатора, на червневому заколоті проти Кремля дії вагнерівців не обмежаться, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вагнерівці "зібрались воювати" з Польщею

Варто сказати, що це перша публічна зустріч глав Росії та Білорусі після того, як "повстання" ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина провалилось та частина приватного військового батальйону передислокувалась до "братньої держави".

Як зазначив Лукашенко, вагнерівці його "напрягають", оскільки "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува (польське місто – 24 Канал)". Водночас самопроголошений глава Білорусі почав розповідати про міфічну загрозу з боку Польщі – "перекидання польських військ до кордону".

Зверніть увагу! Справді, після прибуття вагнерівців до Білорусі у Варшаві повідомили про посилення охорони кордону. У Кремлі це сприйняли як загрозу територіальної цілісності Білорусі та заявили, що будь-яка агресія проти "союзної країни" буде вважатися нападом на Росію. Разом з тим Німеччина підтримала Польщу.

Очевидно, це все жахалки, які не варто сприймати серйозно. Польща є країною НАТО – напад на неї вважатиметься оголошенням війни всьому Північноатлантичному альянсу.

До того ж думка про те, що вагнерівці можуть вести війну проти всього Заходу, лише викликає сміх. Бійцям цього приватного батальйону не вдалось досягти успіхів за понад пів року на невеликій ділянці фронту на Сході нашої держави. Тому навряд їм вдасться вести ефективну війну проти НАТО.

А от Лукашенку та Путіну таки варто боятися цих бойовиків. Один раз вони уже мали шанс дійти до Москви, однак зупинилися через свого лідера.

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Нагадаємо наостанок, що вагнерівці опинились у Білорусі завдяки Пригожину, що оголосив 23 червня заколот проти військового керівництва Кремля, однак закінчив його уже менш ніж за добу підписанням з Лукашенком угоди. Якраз-таки цей документ передбачав передислокування ПВК до Білорусі.