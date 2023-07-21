Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Проте він зауважив, що на Москву Пригожин разом з Лукашенко можуть піти ширшою коаліцією.

До теми Заколот Пригожина – російська громадянська війна, в якій немає переможців

Зараз формуються коаліції проти Путіна

Шейтельман наголосив, що у разі, якщо Пригожин та Лукашенко захочуть захопити владу в Росії, їм буде потрібно визнання цього процесу у світі.

Про це можливо домовитись. Але допомогти в цьому можуть певні впливові люди – росіяни, які зараз проживають на Заході, які здатні профінансувати таку зміну влади в Росії, поговорити з серйозними людьми з західних країн,

– відзначив він.

В цьому сенсі ідеальну коаліцію можуть створити Роман Абрамович та Михайло Ходорковський. Саме вони могли б посприяти легітимізації будь-якої наступної влади в Росії.

Михайло Шейтельман припустив, як Лукашенко та Пригожин можуть взяти владу в Росії: дивіться відео

Ходорковський має зв'язки на Заході на найвищому рівні, адже його звільненню з тюрми сприяла сама Ангела Меркель. Крім того, він дуже договороспроможна та компромісна людина.

Водночас є Абрамович, який має великий вплив у Росії та вміє "спокушати" людей в певному сенсі.

"Якщо Ходорковський та Рабінович об'єднаються, то будуть здатні на багато що. І зараз стовідсотково формуються тимчасові коаліції для повалення Путіна", – наголосив Михайло Шейтельман.

Важливо! Після того, як Лукашенко дуже вдало "заспокоїв" Пригожина, коли той збирався "брати Москву" 24 червня та зупинив "переворот", його популярність серед росіян значно зросла. За словами, білоруського опозиціонера Павла Латушко, сьогодні в російському суспільстві Лукашенко є популярним політиком. До того ж у нього доволі жорстка система керування, якої завжди прагне російський народ.

Вагнерівців побільшало в Білорусі