Про ризики ескалації з території Білорусі в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Лукашенко підкладає під себе "бомбу", – білоруський журналіст про ситуацію з вагнерівцями

Найманці рухаються до місця розташування ПВК "Вагнер"

За словами Андрія Демченка ситуація наразі контрольована. Біля кордону з Білоруссю не фіксують ні переміщення військової техніки, ні підрозділів російської армії. Вагнерівці наразі не становлять загрози для України.

Найманці продовжують прибувати до місця розташування ПВК "Вагнер" в табір під Осиповичами. Наразі Держприкордонслужба не може точно сказати, скільки вагнерівців перебуває у Білорусі. Проте сам табір розрахований на близько 8 тисяч осіб.

Також речник заявив, що Росія практично вивела всі свої регулярні війська з території Білорусі.

Не виключено, що в рамках ротації через деякий час будуть перекинуті нові. Проте на цей момент підрозділів регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає,

– заявив Демченко.

Найманці ПВК "Вагнер" ж прибувають до Білорусі практично роззброєні, без важкої техніки. Андрій Демченко заявив, що вагнерівців можуть залучити до навчання білоруських військових, а згодом і російських, які проходять підготовку на території Білорусі.

Перебування вагнерівців на території Білорусі