Про ризики ескалації з території Білорусі в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.
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Найманці рухаються до місця розташування ПВК "Вагнер"
За словами Андрія Демченка ситуація наразі контрольована. Біля кордону з Білоруссю не фіксують ні переміщення військової техніки, ні підрозділів російської армії. Вагнерівці наразі не становлять загрози для України.
Найманці продовжують прибувати до місця розташування ПВК "Вагнер" в табір під Осиповичами. Наразі Держприкордонслужба не може точно сказати, скільки вагнерівців перебуває у Білорусі. Проте сам табір розрахований на близько 8 тисяч осіб.
Також речник заявив, що Росія практично вивела всі свої регулярні війська з території Білорусі.
Не виключено, що в рамках ротації через деякий час будуть перекинуті нові. Проте на цей момент підрозділів регулярної армії Росії на території Білорусі практично немає,
– заявив Демченко.
Найманці ПВК "Вагнер" ж прибувають до Білорусі практично роззброєні, без важкої техніки. Андрій Демченко заявив, що вагнерівців можуть залучити до навчання білоруських військових, а згодом і російських, які проходять підготовку на території Білорусі.
Перебування вагнерівців на території Білорусі
- Моніторингові групи в Білорусі повідомляли про вже 6 колону техніки ПВК "Вагнер". Вона налічувала близько 100-120 одиниць.
- Супутникові знімки зафіксували в селі Цель під Осиповичами щонайменше 485 одиниць техніки. Там знаходяться автобуси та вантажівки, важкої техніки ж не фіксують.
- На кордоні з Білоруссю знаходиться елітний український підрозділ, який у разі чого "з’їсть" найманців ПВК "Вагнер" за 5 хвилин. Українські прикордонники готові їх зустрічати.