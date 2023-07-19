Про це 24 каналу відзначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він пояснив кого саме вагнерівці можуть зустріти на кордоні з Україною і що після цього з ними буде.

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Вагнерівці не є загрозою

Українські кордони на півночі і безпосередньо з Білоруссю серйозно посилені. Тому якщо раптом якась група найманців ПВК "Вагнера" рушить у бік нашої держави, їх одразу зустрінуть і точно не з хлібом-сіллю.

На кордоні з Білоруссю стоїть дуже крутий підрозділ наших спецпризначенців – "лісових котиків". Якщо хтось до них зайде, то вагнерівців вони "з'їдять" за 5 хвилин. Вони чекають, це їх робота,

– відзначив Сазонов.

Наразі і в ГУР запевняють, що немає безпосередньої загрози вагнерівців з боку Білорусі. Оскільки вони заходять без зброї та важкої техніки. Українська розвідка не припиняє моніторити ситуацію.

"Вагнерівці тут у Бахмуті переконалися, що "м'ясні штурми" нічим хорошим не закінчуються. Вони просто гинуть. Без техніки вони йти не можуть, а її у них немає. Але якщо раптом вони захочуть перевірити на міцність українських прикордонників і "лісових котиків", то вони (вагнерівці – 24 Канал) швидко закінчаться", – наголосив військовослужбовець.

Кирило Сазонов про вагнерівців у Білорусі: дивитись відео

Боятися варто швидше білорусам. Оскільки до ПВК "Вагнера" все так же входять колишні в'язні, засуджені за різні злочини.

"Там багато в'язнів, людей з великими термінами за вбивства, зґвалтування, пограбунки – вони пішли воювати. Тепер вони на території Білорусі і знову почувають себе над законом. Треба бути дуже обережними", – наголосив Сазонов.

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