Про це 24 каналу відзначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він пояснив кого саме вагнерівці можуть зустріти на кордоні з Україною і що після цього з ними буде.
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Вагнерівці не є загрозою
Українські кордони на півночі і безпосередньо з Білоруссю серйозно посилені. Тому якщо раптом якась група найманців ПВК "Вагнера" рушить у бік нашої держави, їх одразу зустрінуть і точно не з хлібом-сіллю.
На кордоні з Білоруссю стоїть дуже крутий підрозділ наших спецпризначенців – "лісових котиків". Якщо хтось до них зайде, то вагнерівців вони "з'їдять" за 5 хвилин. Вони чекають, це їх робота,
– відзначив Сазонов.
Наразі і в ГУР запевняють, що немає безпосередньої загрози вагнерівців з боку Білорусі. Оскільки вони заходять без зброї та важкої техніки. Українська розвідка не припиняє моніторити ситуацію.
"Вагнерівці тут у Бахмуті переконалися, що "м'ясні штурми" нічим хорошим не закінчуються. Вони просто гинуть. Без техніки вони йти не можуть, а її у них немає. Але якщо раптом вони захочуть перевірити на міцність українських прикордонників і "лісових котиків", то вони (вагнерівці – 24 Канал) швидко закінчаться", – наголосив військовослужбовець.
Кирило Сазонов про вагнерівців у Білорусі: дивитись відео
Боятися варто швидше білорусам. Оскільки до ПВК "Вагнера" все так же входять колишні в'язні, засуджені за різні злочини.
"Там багато в'язнів, людей з великими термінами за вбивства, зґвалтування, пограбунки – вони пішли воювати. Тепер вони на території Білорусі і знову почувають себе над законом. Треба бути дуже обережними", – наголосив Сазонов.
Євгєній Пригожин з'явився у Білорусі: що відомо
- В мережі шириться відео, де начебто Євгєній Пригожин особисто виступив перед вагнерівцями. Запис зроблений, ймовірно, увечері і без належного освітлення. Тому можна лише припускати, що людина зі схожим голосом і є ватажок ПВК "Вагнера".
- Ймовірно Пригожин заявив, що ситуація на фронті – ганьба і найманцям не треба брати участь у цьому. Натомість варто дочекатися моменту, де можна проявити себе. Зокрема, виступаючий відзначив про намір зробити із білоруської армії другу у світі.
- Після так званої підготовки найманці можуть відправитися в Африку. Але зі слів ймовірного Пригожина не виключається повторна участь вагнерівців у повномасштабному вторгненні.