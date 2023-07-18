Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. У колоні було від 350 до 600 бійців, за оцінками видання "Беларускі Гаюн".
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Колона складалась переважно з УАЗ-451, а також з легкових автомобілів, фур, кількох автобусів. Не було помічено важкої бронетехніки чи вогнепальної зброї,
– повідомив військовий експерт.
Більшість автомобілів колони мали номерні знаки псевдореспублік ЛНР та ДНР, решта – російські номери.
Вагнерівців можуть використати для провокацій
Малоймовірно, що Росія готує другий фронт на північному кордоні України, адже цих сил і засобів не достатньо, щоб прорвати нашу оборону. Однак, цієї кількості бійців достатньо для того, щоб розпочати збройні провокації.
Створивши напруженість на Півночі, можливо, намагатимуться змусити нас перекинути туди частину сил і засобів резерву. Це не відбудеться швидко, бо цих людей треба ще розмістити, розподілити по формуваннях, і, найголовніше – озброїти,
– прокоментував Олег Жданов.
Лишається питання, хто командуватиме вагнерівцями, адже Євгенія Пригожина давно ніхто не бачив, і є різні версії щодо того, де він перебуває і чи живий.
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ПВК "Вагнер" передислокується до Білорусі
- Станом на 17 липня на територію Білорусі прибули від 500 до 700 бійців терористичного формування. Як відомо, після спроби заколоту їм запропонували переміститись до Білорусі разом із Євгенієм Пригожиним, або підписати контракт із міноборони Росії.
- Перший вантажний автомобіль із вагнерівцями у Білорусі був зафіксований 13 липня, а 14-16 липня з'явились супутникові знімки табору, де розмістились терористи.
- У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" зазначили, що кінцевим пунктом призначення вагнерівців був табір у селі Цель, поблизу Осиповичів.