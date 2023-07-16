В одному з телеграм-каналів опублікували відео, на якому зафіксували різні частини колони найманців ПВК "Вагнера". Вони рухалися в напрямку наметового табору в селі Ціль 15 липня.

До теми Не варто недооцінювати, – Костенко припустив план Росії для "Вагнера" в Білорусі

У Білорусі помітили велику колону ПВК "Вагнера"

Російські пропагандисти розганяють черговий вкид, що відео з вагнерівцями, яке з'явилося в мережі, нібито зняли вранці 15 липня в Гомельській області.

Насправді ж це відео зняли в Могильовській області, а точніше на трасі Р43 біля села Лебедівка, що є додатковим підтвердженням маршруту колони, який ми публікували вчора,

– зазначили в "Беларускі Гаюн".

Аналіз відео показує, що його зробили о 5:00 15 липня. Це означає, що кордон з Білоруссю колона найманців перетнула пізно вночі – приблизно о 3:00. Адже від прикордонного переходу "Звенчатка – Понятівка" потрібно їхати 110 кілометрів, тобто 1,5 – 2 години.

Дивіться відео колони вагнерівців

Зауважте Колона вагнерівців прибула до Білорусі: Ступак сказав, чи є загроза для України

Вагнерівці у Білорусі: що відомо