Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він зазначив, що наразі це угруповання не становить загрози для нашої держави, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Демченко зазначив, що наразі на території Білорусі були заведені окремі групи найманців ПВК "Вагнера". Проте наші прикордонники поки не спостерігають масове скупчення представників цієї приватної військової компанії.

"Мовиться про кілька сотень, які надалі розміщуватимуться в тих місцях, що були підготовлені для цього розташування", – наголосив він.

Попри це, він запевнив що служба продовжує далі стежити за вагнерівцями для того, щоб розуміти, де саме по території Білорусі вони будуть розміщуватися і як використовуватимуться.

Та кількість (вагнерівців у Білорусі – 24 Канал) не становить такої загрози для України, щоб створити ударне угрупування. Проте, звісно ж, Білорусь їх може залучати й до більш серйозних речей, до прикладу, для дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи іншими країнами,

– підкреслив речник ДПСУ.

Наостанок Демченко сказав, що зараз вагнерівців відстежують на території, що розташована за сотні кілометрів від кордону з нашою державою. Ближче бойовики ПВК "Вагнера" поки що не підходили.

Литва і Польща відстежують вагнерівців у Білорусі

Прессекретар Служби охорони державного кордону Литви Ґедруса Мішутіса у коментарі журналістам наголосив, що прикордонники детально відстежують ситуацію на білоруському кордоні. Крім того, туди також додатково надіслали підкріплення.

"Рівень нагляду та пильності високий. Але поки немає жодних ознак того, що потрібно щось робити", – зазначив Мішутіс.

Збройні сили Литви також відстежують дані про прибуття ПВК "Вагнера" до Білорусі. За словами литовських військових, армія країни бачить повідомлення, аналізує та оцінює їх, але наразі не коментує, бо джерела ще не перевірені.

Висловилися щодо вагнерівців у Білорусі й в Польщі. За словами державного секретаря канцелярії прем’єр-міністра та заступника координатора спецслужб Польщі Станіслава Жаріна, Варшава стежить за ситуацією і наразі країні відомо, що вагнерівців в Білорусі може бути кілька сотень.

Ми знаємо одне: росіяни будуть використовувати бойовиків ПВК "Вагнера", як вони це роблять у всьому світі, – сказав чиновник.

Він додав, що поки що невідомо, скільки саме вагнерівців зрештою прибудуть на білоруську територію. Водночас Жарін наголосив, що це питання перебуває "на контролі" спецслужб Польщі.

Нещодавно до Білорусі прибула чергова колона ПВК "Вагнера"