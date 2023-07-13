Для цього створюються інженерні загородження безпосередньо по державному кордону України. Про це детальніше розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Прикордонна смуга повинна бути непрохідною для окупантів

Сьогодні на Півночі сили України риють протитанкові рови та встановлює відповідні мінні поля. Це потрібно, щоб запобігати проникненню ворожих диверсійних груп та перетинанню кордону бронетанковою технікою окупантів.

Зокрема, за словами Сергія Наєва, за останню декаду місяця вздовж кордону:

встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тисячі мін,

обладнано близько 5 тисяч метрів траншей,

обладнано близько 6,5 тисяч метрів протитанкових ровів,

споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки.

Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання, зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною,

– підкреслив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Роботи на північному кордоні не зупиняються місяцями

Окрім протитанкових загороджень, облаштування мінних полів та укріплення всієї лінії оборони північний кордон України також посилюється як особовим складом, так і бойовою технікою.

Як раніше зазначав Сергій Наєв, українські військові посилюють північний кордон країни й у зв'язку із загрозою теракту на ЗАЕС. Ба більше, робота на цьому напрямку не припинялась відтоді, як було вибито ворога з Півночі.

"У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою", – говорив Сергій Наєв.