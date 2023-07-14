В інтернеті з'явилася фотографія з Євгенієм Пригожиним, що була зроблена в якомусь польовому бараку. На ній ватажок найманців сидить у трусах та майці на ліжку, передає 24 Канал.
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З ватажка найманців почали сміятися
Активіст Сергій Стерненко у своєму блозі висміяв світлину з Пригожиним.
Якийсь лисий в трусіках був помічений у Білорусі. Кажуть, питав, де снаряди та просив показати 4 позиції,
– написав блогер.
Інші користувачі соцмереж та телеграм-канали теж почали глузувати з Пригожина. Одні припустили, що він попросив російського диктатора прислати йому одяг. Другі пожартували, що у Білорусі ватажка найманців заселили не в готелі, а в бараку. А треті пригадали абсурдні креативи кремлівської пропаганди та назвали його "мальчіком у трусіках".
Пригожин у спідній білизні / Фото з соцмереж
Де та коли зроблене це фото
Наразі існує 2 версії. Згідно з першою, фото могли створити за 12 днів до невдалої спроби перевороту у Росії. Згідно з теорією, в оригінальній світлині на метаданих стояла дата. А саме нібито 12 червня 7:24 ранку.
Однак Пригожина могли фотографувати й вже після його невдалого заколоту. Саме це припускає друга версія, згідно з якою світлину зробили у новому таборі ПВК "Вагнера" на території Білорусі. Це наметове містечко було створене спеціально для вагнерівців.
Останні новини про Пригожина
- Нещодавно президент США Джо Байден припустив, що ватажка найманців можуть отруїти. Американський лідер порадив "кухарю" Путіна стежити за своїм меню.
- Сам російський диктатор не так давно поділився подробицями своєї ймовірної зустрічі з Пригожиним та командирами ПВК "Вагнера". На ній Путін буцімто оцінив дії заколотників та запропонував їм нову роботу.
- Однак Геннадій Гудков вважає, що цієї зустрічі не було. У коментарі 24 Каналу російський опозиційний політик вказав на відсутність фактів та зазначив, що заяви представників Кремля не вселяють довіри.