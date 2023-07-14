Путін розповів російським журналістам, що на зустрічі було 35 осіб. Він зазначив, що "дав оцінку" діям "вагнерівців" на війні проти України і під час заколоту 24 червня.
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Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. Група є, але юридично не існує,
– зазначив Путін.
Мовляв, "це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією". Диктатор і далі став пояснювати, що це непросте питання, яке має обговорюватися в держдумі.
Вагнерівцям пропонували роботу
Також російський диктор заявив, що пропонував вагнерівцям "кілька варіантів працевлаштування", "у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий".
За словами Путіна, більшість з присутніх на зустрічі, кивали головами на його пропозиції. Але Пригожин відповів, що "хлопці не згідні з таким рішенням".
Чи була зустріч Путіна з вагнерівцями
- Посіпака диктатора, прессекретар Путіна – Дмитро Пєсков підтвердив зустріч Володимира Путіна з засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після заколоту. Мовляв, вона відбулась 29 червня і тривала майже 3 години.
- Як і має бути за методичками Кремля, командири "Вагнера" буцімто покаялися і доводили Путіну, що є переконаними патріотами та солдатами глави держави.