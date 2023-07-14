Путин рассказал российским журналистам, что на встрече было 35 человек. Он отметил, что "дал оценку" действиям "вагнеровцев" на войне против Украины и во время мятежа 24 июня.
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Ну, да ПВК "Вагнер" не существует! У нас ведь нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть, если нет закона, то нет и ПИК. Группа есть, но юридически не существует,
– отметил Путин.
Мол, "это частный вопрос, связанный с реальной легализацией". Диктатор и дальше стал объяснять, что это непростой вопрос, обсуждаемый в госдуме.
Вагнеровцам предлагали работу
Также российский диктор заявил, что предлагал вагнеровцам "несколько вариантов трудоустройства", "в том числе под руководством их непосредственного командира с позывным Седой".
По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения. Но Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".
Была ли встреча Путина с вагнеровцами
- Приспешника диктатора, пресс-секретарь Путина – Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с основателем ППК "Вагнер" Евгением Пригожиным после мятежа. Мол, она состоялась 29 июня и продолжалась почти 3 часа.
- Как и положено по методичкам Кремля, командиры "Вагнера" якобы покаялись и доказывали Путину, что убеждены патриоты и солдаты главы государства.