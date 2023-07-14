Про це 24 Каналу сказала артистка, відеоблогерка й ексдепутатка держдуми Росії Марія Максакова. За її словами, по зброю до Петербурга приїздив не справжній очільник вагнерівців, а його двійник.

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"Зверніть увагу, з якою довірчістю "Пригожин" поїхав на Ливарний проспект. Це відділення ФСБ у Петербурзі. Він туди заявився, просто як до себе додому", – зазначила Максакова.

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Журналісти також зауважили, що в нього були всі фаланги пальців, а справжній Пригожин не має однієї. Найімовірніше, "кухар Путіна" має цілу колекцію двійників, хоч і скромнішу, ніж у диктатора.

Очільник вагнерівців зазвичай поводиться інакше

Водночас під час перемовин з представниками міноборони Пригожин не торкнувся до страв і весь час сидів у рукавичках. Оскільки він починав зі стеження й підслуховування, то знає, як цього уникнути самому.

"Пригожин – це "глист", запущений ФСБ у травний тракт міноборони", – констатувала Максакова.

Зверніть увагу! Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Євгеній Пригожин не міг підготувати заколот, бо не обізнаний у військовій справі. Це зробили військові, пов'язані з російськими елітами. Однак у цих колах не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника, і тому "переворот" згорнули.

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