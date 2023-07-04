Мова про 10 мільярдів рублів та сотні тисяч доларів готівкою, а також 5 злитків золота. Російське видання "Фонтанка" зазначає, що спочатку слідчі не хотіли повертати вилучені цінності та гроші.
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"Але, судячи з чергового розвороту, втрутилася обставина непереборної сили", – додають журналісти.
Зазначають, що хоч особисто за грошима до Петербурга ексзаколотник не під'їхав, забирати мільярди прибув його водій з офіційною довіреністю. Як проходила процедура, можна лише фантазувати, але навряд чи перераховували гроші.
Водночас за даними видання, Пригожин у вихідні перебував у Москві, де був присутній на якихось нарадах.
Як вилучили гроші і чому їх ледь не позбувся Пригожин
- 23 червня Пригожин розпочав заколот, оголосивши "марш справедливості" на Москву. Ватажок вимагав відставки міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.
- Проти бізнесмена порушили кримінальну справу за статтею про збройний заколот. Наступного дня Пригожин зупинив "марш" начебто після переговорів з самопроголошеним президентом Білорус Олександром Лукашенком, після чого кримінальну справу закрили.
- 24 червня у Петербурзі проходили обшуки у рамках справи про заколот. Так, біля готелю "Трезіні", який вважається офісом Пригожина, виявили "Газель", в якій знайшли коробки з готівкою на суму 4 мільярди рублів.
- На підземному паркуванні готелю River Palace, пов'язаного з бізнесменом, знайшли мікроавтобус Citroen Jumper: у ньому були ще 80 коробок із готівкою на загальну суму 5 мільярдів рублів.
- Також в офісі Пригожина вилучили 5 кілограмових злитків золота, готівку в доларах, 6 пістолетів, 5 кілограмових брикетів білого порошку та кілька фальшивих паспортів. Сам Пригожин заявляв, що готівка призначалася для виплат найманцям ПВК "Вагнера".