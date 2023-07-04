Мова про 10 мільярдів рублів та сотні тисяч доларів готівкою, а також 5 злитків золота. Російське видання "Фонтанка" зазначає, що спочатку слідчі не хотіли повертати вилучені цінності та гроші.

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"Але, судячи з чергового розвороту, втрутилася обставина непереборної сили", – додають журналісти.

Зазначають, що хоч особисто за грошима до Петербурга ексзаколотник не під'їхав, забирати мільярди прибув його водій з офіційною довіреністю. Як проходила процедура, можна лише фантазувати, але навряд чи перераховували гроші.

Водночас за даними видання, Пригожин у вихідні перебував у Москві, де був присутній на якихось нарадах.

Як вилучили гроші і чому їх ледь не позбувся Пригожин