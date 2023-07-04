Речь о 10 миллиардах рублей и сотнях тысяч долларов наличными, а также 5 слитках золота. Российское издание Фонтанка отмечает, что сначала следователи не хотели возвращать изъятые ценности и деньги.
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"Но, судя по очередному развороту, вмешалось обстоятельство непреодолимой силы", – добавляют журналисты.
Отмечают, что хотя лично за деньгами в Петербург эксзабятчик не подъехал, забирать миллиарды прибыл его водитель с официальной доверенностью. Как проходила процедура, можно только фантазировать, но вряд ли перечисляли деньги.
В то же время, по данным издания, Пригожин в выходные находился в Москве, где присутствовал на каких-то совещаниях.
Как изъяли деньги и почему их чуть не лишился Пригожин
- 23 июня Пригожин начал мятеж, объявив "марш справедливости" на Москву. Главарь требовал отставки министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
- Против бизнесмена возбудили уголовное дело по статье о вооруженном мятеже. На следующий день Пригожин остановил "марш" вроде бы после переговоров с самопровозглашенным президентом Белорус Александром Лукашенко, после чего уголовное дело закрыли.
- 24 июня в Петербурге проходили обыски в рамках дела о мятеже. Так, возле гостиницы "Трезини", которая считается офисом Пригожина, обнаружили "Газель", в которой нашли коробки с наличными на сумму 4 миллиарда рублей.
- На подземной парковке гостиницы River Palace, связанной с бизнесменом, нашли микроавтобус Citroen Jumper: в нем было еще 80 коробок с наличными на общую сумму 5 миллиардов рублей.
- Также в офисе Пригожина изъяли 5 килограммовых слитков золота, наличные деньги в долларах, 6 пистолетов, 5 килограммовых брикетов белого порошка и несколько фальшивых паспортов. Сам Пригожин заявлял, что наличные предназначались для выплат наемникам ЧВК "Вагнера".