Фото найденных вещей публикуют российские СМИ, сообщает 24 Канал. В частности, у главы ЧВК "Вагнера" нашли несколько паспортов – один на его имя, а другие – поддельные.

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Что нашли у Пригожина

В ходе обысков силовики обнаружили и изъяли слитки с золотом, оружие, валюту и пакеты с неизвестным порошком. Однако особого внимания заслуживают паспорта Евгения Пригожина.

Один из них издан по его имени. На других его фото, но данные изменены. К примеру, Евгений Пригожин одновременно является и Владимиром Бобровым из Тверской области, Олегом Семеновым из Калининской области и Дмитрием Гейлером из Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Что нашли в Пригожине / Фото росСМИ

Уголовные дела против Пригожина закрыли

Вечером 23 июня после заявления Евгения Пригожина о "походе на Москву" ФСБ и генпрокуратура России возбудили уголовные дела против Евгения Пригожина, подозревая его в подстрекательстве к мятежу.

На следующий день мятеж вагнеровцев остановился после того, как администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о достижении договоренностей с Пригожиным. Руководитель наемников подтвердил это и заявил об остановке "похода".

Впоследствии представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что все уголовные производства против Пригожина прекращают, но руководитель наемников отправится в Белорусь. В то же время Кремль обещает амнистию вагнеровцам, участвовавшим в мятеже из-за их участия в войне против Украины.

Поздним вечером 24 июня Пригожин вместе с вагнеровцами покинул здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, которое захватили утром.