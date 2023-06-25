Об этом в интервью рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, факт, что Пригожин бездействует самостоятельно – совершенно очевиден.

Обратите внимание Минску, встречай: Пригожин вместе с вагнеровцами покинул Ростов

Как Медведчук помогал Пригожину

Алексей Данилов обратил внимание на то, что многие в России с радостью встречали вагнеровцев, приносили им пищу и воду. Однако не только они помогали наемникам. Секретарь СНБО отметил, что Виктор Медведчук является владельцем нескольких сетей АЗС. Там мятежники бесплатно заправлялись горючим и питались.

Вы знаете, что предатель нашего народа Медведчук владеет определенными заправочными комплексами в России. Они сразу имели параллельный бизнес. Чтобы вы понимали, сейчас заправляется вся техника, которая идет пригожинская, она бесплатно заправляется на принадлежащих Медведчуку комплексах, питаются и двигаются дальше по тому плану, который у них сейчас есть,

– отметил Данилов.

Секретарь СНБО четко дал понять, что Медведчук, кум Путина, способствовал Пригожину и его мятежу. В то же время Данилов отметил, что сейчас стоит другой вопрос – когда люди, поддерживающие руководителя вагнеровцев, будут делать это открыто и активно и в какой форме это будет.

Справка. Виктор Медведчук 12 апреля 2022 года был задержан сотрудниками СБУ. Кума Путина в сентябре прошлого года передали россиянам в обмен на 200 украинских пленников, среди которых защитники "Азовстали" в Мариуполе. Сейчас предатель находится в России.

Пригожина отправляют в Беларусь

После того, как администрация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявила о договоренностях с Пригожиным, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что все возбужденные уголовные дела против Евгения Пригожина будут закрыты, а следствие прекратят. В то же время руководитель вагнеровцев отправится в Беларусь.

Что Пригожин будет делать там – неизвестно. В то же время вагнеровцев, участвовавших в мятеже, обещают не преследовать из-за "боевых заслуг" как участников войны с Украиной.

Поздним вечером Пригожин вместе с вагнеровцами покинул территорию штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Местные жители провожали их под одобрительные возгласы.