Кадры с места публикуют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Интересно, что вагнеровцы покидали город под одобрительные возгласы и аплодисменты местных жителей.

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Пригожин покинул Ростов

После анонсированных договоренностей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле заявили, что все уголовные дела против Пригожина закроют. Руководителя ППК "Вагнера" отправят в Беларусь. Гарантией того, что он сможет уехать в Кремле, назвали "слово Путина".

После этих заявлений Пригожин и остальные наемники решили покинуть Ростов. Они вышли из здания Южного военного округа, захваченного утром 24 июня, сели в автомобили и выехали с места.

Вагнеровцы покидают Ростов: смотрите видео

Интересно, что "обычные россияне", несмотря на попытки определенных групп людей доказать, что война в Украине является только войной Путина, под одобрительные возгласы и аплодисменты провожали убийц-наемников и их руководителя. Несмотря на то, что все они военные преступники.

Местные жители провожают вагнеровцев: смотрите видео

Пригожин уезжает в Беларусь

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что все возбужденные уголовные дела против Евгения Пригожина будут закрыты, а следствие прекратят. В то же время, руководитель вагнеровцев отправится в Беларусь.

Что Пригожин будет делать там – неизвестно. В то же время вагнеровцев, участвовавших в мятеже, обещают не преследовать из-за "боевых заслуг" как участников войны с Украиной.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал решение Пригожина об отступлении роковым и подчеркнул, что приказ о ликвидации главы "вагнеровцев", который отдал лично Путин, выполнят. Причиной тому паника и страх, которые почувствовали кремлевские элиты во время мятежа.