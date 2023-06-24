В самом Ростове начался настоящий армагеддон: очереди за бензином, куча желающих выехать из города и, конечно же, пустые полки в магазинах. Как именно провел Ростов свой день в "оккупации", разбирался. 24 Канал.

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Люди сметали еду в магазинах

После прихода вагнеровцев жители Ростовской области начали массово скупать продукты. Да, в сети распространили несколько фото, как в магазинах образовывались пустые полки, на которых еще недавно была провизия.



В Ростове люди скупали пищевые продукты / Фото из российских телеграм-каналов

Несмотря на то, что местные власти заявляли о запасах еды в городе, впоследствии стало известно, что из-за большого спроса запасы могут иссякнуть за считанные дни. При этом проблемой для города могло стать и отсутствие логистики, ведь из-за блокпостов и ям на дорогах могли бы возникнуть трудности с поставкой пищевых продуктов.



Жители Ростова сгребали продукты с полок магазинов / Фото из российских телеграм-каналов

Дальше стало еще интереснее, ведь в ростовских магазинах ограничили продажу товаров. Некоторые товары стали продавать с ограничением от 1 до 3 пачек на одного покупателя.



В Ростове отдавали продукты несколькими пачками в одни руки / Фото из российских телеграм-каналов

Кроме этого некоторые магазины просто не открылись, ведь жители города просто не смогли доехать до себя на работу. Даже в такой ситуации россияне остаются собой, потому что штрафовали тех работников магазинов, которые не вышли туда работать.

Жители Ростова массово скупали бензин

Новость о взрыве на нефтебазе под Воронежем изрядно испугала жителей Ростовской области. Так, россияне начали образовывать очереди на заправках, скупая горючее для своих авто.

В Ростове образовались очереди за бензином: смотрите видео

Несмотря на то, что местные власти Ростова говорят, что дефицита бензина не будет, россияне все равно массово скупали горючее.

Также приятно удивили и российские банки, повысившие наличные курсы доллара и евро. Доллар подорожал с 84 до 105 рублей, а евро – с 92 до 115 рублей.

Россияне бежали из Ростова автобусами или поездами

Некоторые россияне решили все же царапать из города. Однако и здесь их постигла беда: российские пропагандисты сообщали, что все рейсы на главном автовокзале Ростова отменены, а продажа билетов – никто не совершает. Поэтому отчаянные россияне бегом побежали на ж/д вокзал, образуя огромные очереди.

На железнодорожном вокзале в Ростове были безумные очереди: смотрите видео

Правда, поезда, очевидно, к ним не подъехали, ведь российские власти не организовывали ни одной эвакуации из города. Пока неизвестно удалось ли кому-то уехать из города, или нет.

Что же происходило в Ростове после "сдачи" Пригожина

После того как Евгений Пригожин договорился с Лукашенко и Путиным, что уведет свои войска от захваченных им городов, ситуация в Ростове начала налаживаться. Люди вышли на улицы и почему-то громко скандировали: "Вагнер".

Жители Ростова вышли на площадь и скандировали "Вагнер": смотрите видео

Кроме того, у штаба Южного округа русской армии появились представители русской полиции. Они приехали туда на своем "бобике".

В Ростов приехала российская полиция: смотрите видео

В конце концов некоторые жители города зачем-то даже начали отжиматься от асфальта и выносить российские флаги. В общем, для них, кажется, никакой "оккупации" и не было

Бравые жители Ростова отжимаются от асфальта: смотрите видео

Недавно стало известно, что с Пригожина сняли все обвинения